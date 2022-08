Lazio-Inter, all’Olimpico già 45mila posti occupati! Pienone scontato – CdS

Verso il tutto esaurito per il primo vero big-match stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi che venerdì tornerà in quella che è stata per tanti anni casa sua. Ecco i dati dei biglietti venduti per Lazio-Inter secondo il Corriere dello Sport.

BIG-MATCH – Lazio-Inter venerdì sera, Simone Inzaghi si prepara all’accoglienza calorosa all’Olimpico, per la prima grande sfida stagionale. Allo stadio si prospetta il tutto esaurito, considerando i 24.917 abbonamenti sottoscritti e i 21mila biglietti venduti dalle 16 di venerdì scorso ad oggi, e i numeri sono destinati inevitabilmente a crescere. Esaurite le disponibilità in Curva Nord e nei distinti adiacenti. Il colpo d’occhio come già accaduto tante volte negli incroci a Roma, sarà arricchito dai tanti tifosi interisti. Anche per loro, quando sarà sold out il settore ospiti, ci sarà la possibilità di allargarsi in Curva Maestrelli.

Fonte: Corriere dello Sport – Carlo Roscito