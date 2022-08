Mkhitaryan, vicino recupero dall’infortunio! Ecco quando può rientrare – TS

Henrikh Mkhitaryan è fermo ai box per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Secondo Tuttosport per il centrocampista nerazzurro si avvicina il recupero.

RIENTRO – Henrikh Mkhitaryan è rimasto fermo ai box per un problema ai flessori della coscia sinistra. Secondo Tuttosport il recupero del centrocampista nerazzurro procede bene: nella giornata di ieri, infatti, pur seguendo un programma di lavoro differenziato, ha lavorato sul campo: segnale che la condizione è in fase di miglioramento. L’armeno potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per la sfida contro la Cremonese del 30 agosto: l’Inter, dal canto suo, non vuole forzare il recupero e rischiare ricadute che possano portare ad un lungo stop. Per questo motivo, spiega il quotidiano, è più probabile che l’armeno rientri per il derby col Milan del 3 settembre.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati