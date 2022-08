Lazio e non solo, prossimi impegni decisivi per l’Inter: Inzaghi dovrà gestire le forze – TS

L’Inter di Simone Inzaghi sarà presto impegnata in campionato con sfide difficili e già decisive come contro la Lazio. Secondo Tuttosport, il tecnico dovrà essere bravo a gestire al meglio le forze.

IMPEGNI DECISIVI – La sfida con la Lazio in programma venerdì 26 agosto, sarà solo la prima di una lunga serie di sfide importanti e già decisive per il cammino dell’Inter, soprattutto in campionato. Dopo la sfida contro i biancocelesti (assolutamente da non sottovalutare), ci sarà infatti il primo impegno settimanale contro la Cremonese e subito dopo il derby con il Milan (che a sua volta sarà seguito dall’esordio in Champions League). Sarà dunque importante gestire al meglio le forze, soprattutto in questa stagione dove la dirigenza si è impegnata a migliorare nettamente la qualità in panchina. Normale quindi che Inzaghi possa lanciare i titolarissimi tra due giorni contro la Lazio, usufruire del turnover contro la Cremonese, per poi tornare a schierare i titolarissimi nel derby.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna