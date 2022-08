Galeone: «Bene Napoli e Cremonese finora! Inter molto forte ma non gioca benissimo»

Galeone parla del campionato italiano e di quali squadre lo hanno colpito di più in queste prime giornate. L’ex allenatore, intervenuto come ospite di “Tutti Convocati” su Radio 24, sottolinea come il Napoli giochi un bel calcio, insieme alla Cremonese. A detta sua, invece, l’Inter non brilla da questo punto di vista.

IL CAMPIONATO ITALIANO – Giovanni Galeone analizza la situazione del campionato di Serie A, dicendo di non essere contento del livello di godibilità del campionato. E salva poche delle 20 squadre presenti al nastro di partenza. Così l’ex allenatore: «Non sono felicissimo guardando il campionato italiano. Per adesso ho visto giocare bene il Napoli e la Cremonese, ma per il resto…». Afferma uno sconsolato Galeone: «In ogni campionato vedi qualcosa. In quello inglese qualcosa di inglese, in quello tedesco qualcosa di tedesco. E in quello spagnolo qualcosa di spagnolo. Addirittura nel campionato francese qualcosina vedi sempre! Nel campionato italiano, invece, non c’è molto di italiano. L’Inter non gioca benissimo, ma è molto forte e trova diverse soluzioni». Questo il pensiero di Galeone, non particolarmente convinto dalla squadra nerazzurra.