Lautaro Martinez solo un gol senza Lukaku! Rassicurazioni date a Inzaghi – CdS

Lautaro Martinez è tornato dagli Stati Uniti, dove ha preso parte (entrambe le volte da titolare…) alle due inutili amichevoli dell’Argentina. Per il Corriere dello Sport ci sono rassicurazioni date a Inzaghi, nonostante non segni da appena dopo l’infortunio di Lukaku.

STRISCIA DA INTERROMPERE – Un solo gol segnato da quando si è infortunato Romelu Lukaku, il 30 agosto contro la Cremonese. Questo il misero bottino di Lautaro Martinez con l’Inter nell’ultimo mese, dopo aver invece cominciato la stagione con tre reti consecutive fra Spezia, Lazio e i già citati grigiorossi. Durante la sosta però è tornato a bersaglio, nell’amichevole fra Argentina e Honduras. Simone Inzaghi si aspettava dal suo numero 10 i gol per sopperire all’assenza di Lukaku, ma così non è stato. Per il Corriere dello Sport ieri sono arrivate rassicurazioni a Inzaghi sulle condizioni di Lautaro Martinez, tornato mercoledì notte assieme a Joaquin Correa. In Inter-Roma domani il Toro sarà titolare assieme all’ex Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti