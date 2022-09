Inter-Roma, Inzaghi studia nuovo modulo! Asllani in panchina – TS

A differenza di quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi in vista di Inter-Roma starebbe studiando un cambio di modulo. Secondo Tuttosport, inoltre, Asllani partirà dalla panchina

CAMBIO – Inzaghi, in vista di Inter-Roma, sta studiando un cambio di sistema di gioco per sopperire all’assenza di Brozovic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico nel corso dell’allenamento di ieri avrebbe provato un 3-4-1-2 con Barella e Gagliardini in mezzo e Mkhitaryan trequartista dietro le due punte. Con questo schieramento Asllani, il vice-Brozovic, dovrebbe accomodarsi in panchina. La scelta del tecnico, spiega il quotidiano, non è ancora definitiva: si avranno più certezze dopo l’allenamento di rifinitura in programma questo pomeriggio.

Fonte: Tuttosport – S.Tog