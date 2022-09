Lukaku in tribuna per Inter-Roma: nuova data per il rientro in campo – CdS

Niente da fare per Lukaku, che domani non prenderà parte a Inter-Roma. Sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina si dà una nuova data per il rientro in campo dell’attaccante belga.

ANCORA AI BOX – L’ultima partita di Romelu Lukaku è datata 26 agosto, quando uscì a venti minuti dalla fine contro la Lazio. Di fatto, con lui in campo l’Inter non ha mai perso (era sull’1-1 al momento della sostituzione), ma anche contro la Roma non ci sarà. Anche ieri Lukaku ha lavorato a parte, domani andrà in tribuna. Sembrava potesse farcela, invece gli ultimi giorni hanno ulteriormente rinviato il rientro a seguito della distrazione dei flessori della coscia sinistra accusata due giorni dopo la gara dell’Olimpico. Il Corriere dello Sport afferma che salterà anche il Barcellona martedì, con il rientro fra i convocati previsto per sabato 8 ottobre in casa del Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.