Mkhitaryan provato in un ‘nuovo’ ruolo, ma il 3-5-2 di Inzaghi non cambia – CdS

Mkhitaryan è uno dei non tantissimi giocatori rimasti alla Pinetina durante la sosta ormai arrivata alla fine. Ieri Inzaghi lo ha provato in un nuovo ruolo, ma il Corriere dello Sport esclude che in Inter-Roma si possa vedere questa soluzione. Almeno dal 1′.

MODULO DOGMA – Simone Inzaghi conferma il suo 3-5-2 nonostante i risultati non gli stiano certo dando ragione. L’allenatore, però, nell’avvicinamento a Inter-Roma ieri ha comunque provato una variante: Henrikh Mkhitaryan da trequartista. Posizione che, secondo il Corriere dello Sport, si potrebbe vedere a gara in corso. L’ex di giornata in mezzo al campo è in ballottaggio per la maglia di mezzala sinistra, dove ha recuperato Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Mkhitaryan, peraltro, ha segnato nell’ultimo Inter-Roma (3-1, 23 aprile) anche se vestiva ancora la maglia giallorossa. L’idea di Inzaghi è valutare Calhanoglu anche in vista Barcellona, magari facendolo subentrare domani per poi rimetterlo titolare martedì. Motivo per cui occhio a Mkhitaryan titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.