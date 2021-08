Lautaro Martinez, tre giorni decisivi per capire se ci sarà in Verona-Inter

Lautaro Martinez sta recuperando dall’infortunio. Come riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, questi giorni saranno decisivi per capire se il giocatore potrà debuttare in Verona-Inter

GIORNI DECISIVI − Questo l’aggiornamento di Paventi: «L’allenamento inizierà verso le 18. Si sta riprendendo Lautaro Martinez, la sensazione è che se farà bene in questi tre giorni potrà scendere anche in campo dal primo minuto contro il Verona. Nell’ultimo anno, il Toro ha fatto 17 gol e 10 assist in 38 partite, ha inciso tantissimo, cresciuto sia con Luciano Spalletti che con Antonio Conte, il quale lo ha sfruttato tantissimo. Può duettare benissimo con Edin Dzeko, i tifosi dell’Inter sperano di vedere la coppia già a Verona».