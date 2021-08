Pinamonti lascia l’Inter per l’Empoli. In serata arrivo in città

Andrea Pinamonti pronto a lasciare l’Inter. I nerazzurri hanno trovato un accordo definitivo con l’Empoli per il trasferimento dell’attaccante classe ’99. In serata, il giocatore è atteso nella città toscana

AFFARE FATTO − Si chiude l’affare Inter-Empoli per il trasferimento di Andrea Pinamonti in Toscana. Trattativa abbastanza lunga quella tra i campioni d’Italia e la squadra vincente della scorsa Serie B, con l’attaccante classe 1999 che diventerà finalmente un giocatore empolese. La trattativa già in fase avanzata come riportato da Alfredo Pedullà (vedi articolo), si è conclusa. Come sostiene Gianluca Di Marzio tramite il proprio account Twitter, il giocatore arriverà in serata ad Empoli.

Fonte: Twitter − Gianluca Di Marzio