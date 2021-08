Correa, l’Inter non molla l’attaccante della Lazio. C’è fiducia

Correa rimane uno dei giocatori papabili per rinforzare l’attacco dell’Inter. Nonostante le voci relative a Belotti, i nerazzurri vogliono regalare a Inzaghi il suo pupillo. Secondo Alfredo Pedullà, ci sono contatti in corso tra le parti

CORSA ATTACCANTE − Continua il pressing dell’Inter alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Il cerchio sembra si sia ristretto attorno a due nomi (vedi articolo), con l’argentino Joaquin Correa sempre in testa alla lista dei dirigenti nerazzurri. Nonostante, le altre pretese del presidente della Lazio Claudio Lotito, il club campione d’Italia sta continuando a lavorare per consegnare il regalo a Simone Inzaghi. Questo l’aggiornamento di Pedullà su Twitter: «Correa–Inter: no stop, la fiducia aumenta. Contatti in corso ora».