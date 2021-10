Juventus, rientro dalla Russia e subito seduta di allenamento verso l’Inter

Inter-Juventus si giocherà domenica 24 alle ore 20:45 a San Siro. Di seguito il report dell’allenamento odierno dei bianconeri, reduci dalla vittoria in Champions League contro lo Zenit (vedi articolo).

SCARICO – Dopo aver ottenuto i tre punti contro lo Zenit in Champions League grazie a un gol di testa di Dejan Kulusevski negli ultimi minuti del match, la Juventus è ripartita da San Pietroburgo nella tarda mattinata. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è atterrata all’Aeroporto di Torino-Caselle alle ore 16 e si è subito diretta alla Continassa. Classica seduta di scarico post-gara per i bianconeri. Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina in vista del match contro l’Inter a San Siro, in programma domenica.

Fonte: juventus.com