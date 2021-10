Juventus, basta Kulusevski per battere lo Zenit. Allegri a punteggio pieno

Zenit-Juventus, sfida del terzo turno di Champions League, si è disputata questa sera alla Gazprom Arena di San Pietroburgo (vedi articolo). Il match è terminato sul punteggio di 0-1 per i bianconeri.

TRE SU TRE – Dopo le due vittorie nelle prime due giornate del Gruppo H di Champions League, la Juventus vola in Russia per affrontare lo Zenit. Nella prima frazione di gioco le squadre si annullano e non riescono a trovare la via della rete, raggiungendo gli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa la squadra di Massimiliano Allegri sfiora subito il gol con Weston McKennie, ma il punteggio non cambia. I due tecnici provano a invertire l’inerzia del match con le sostituzioni. La mossa decisiva è l’inserimento di Dejan Kulusevski al posto di Federico Bernardeschi. Il classe 2000 sblocca la gara segnando di testa su assist di Mattia De Sciglio all’86’. La Juventus vince 0-1 e va a 9 punti in classifica, rimanendo a punteggio pieno. Lo Zenit rimane fermo a 3.