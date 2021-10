Infortunio Agoumé, l’allenatore del Brest fa il punto sulle sue condizioni

Agoumé ha dovuto saltare il match contro il Reims per un problema muscolare (vedi articolo). L’allenatore del Brest Der Zakarian, in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni del centrocampista in prestito dall’Inter.

IN GRUPPO – Un problema muscolare al polpaccio l’ha tenuto fuori dai convocati del Brest per il match di Ligue 1 contro il Reims, ma ora Lucien Agoumé sembra completamente recuperato in vista della sfida contro il Lille. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei francesi Michel Der Zakarian ha fatto il punto sulle condizioni del classe 2002 in prestito dall’Inter: «Per la trasferta di Lille, al momento solo Romain Del Castillo non è disponibile per un problema agli adduttori. Agoumé si è allenato normalmente con noi tutta la settimana». Il giovane centrocampista sembra quindi pronto a tornare in campo dopo il piccolo fastidio muscolare.