Juventus-Inter 2-0, il tabellino della partita della 26ª giornata di Serie A

Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0. Questo il tabellino della partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020.

SCONFITTA NEL SILENZIO – L’Inter perde la seconda partita consecutiva in Serie A e, da prima in classifica che era dopo il derby, scivola a -9 dalla Juventus pur con una gara in meno. Dopo un buon primo tempo, dove però i nerazzurri tirano poco in porta, sono Aaron Ramsey e il subentrato Paulo Dybala a decidere l’incontro. Ritorno amaro a Torino da avversario per Antonio Conte. Questo il tabellino di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER 2-0 – IL TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro (77′ De Sciglio); Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (59′ Dybala), Higuain (80′ Bernardeschi), Cristiano Ronaldo.

In panchina: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Pjanic, Khedira, Danilo S., Rugani, Rabiot.

Allenatore: Maurizio Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (74′ Gagliardini), Vecino, Brozovic, Barella (55′ Eriksen), Young; R. Lukaku (77′ Sanchez), Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, D’Ambrosio, Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Meli – Carbone; Maresca; VAR Mazzoleni; A. VAR Paganessi)

Gol: 55′ Ramsey, 67′ Dybala

Espulso: Padelli (I) all’80’ dalla panchina per proteste

Ammoniti: Skriniar, Vecino, Brozovic (I), Cristiano Ronaldo (J)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST