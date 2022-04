Juventus-Inter, Inzaghi testa la rifinitura: al vaglio due ballottaggi

È vigilia di Juventus-Inter, gara in programma domani domenica 3 aprile alle 20.45. Per Inzaghi, tra un paio di ore ci sarà un definitivo di test di rifinitura per risolvere due importanti dubbi

LE ULTIME − Juventus-Inter -1. Cresce l’attesa e anche la tensione in vista del Derby d’Italia, match cruciale ai fini della lotta Scudetto. Simone Inzaghi, la cui conferenza stampa verrà seguita da Inter-News.it (vedi articolo), sta lavorando per risolvere gli ultimi dubbi di formazione. La rifinitura di oggi dirà molto sulle scelte che il tecnico piacentino farà in vista dell’Allianz Stadium. Al momento, i dubbi della vigilia come riporta anche Sky Sport, sono due: uno in difesa e l’altro a centrocampo. Le condizioni di Stefan de Vrij sono costantemente monitorate ed in caso di forfait pronto Danilo D’Ambrosio. L’altro riguarda invece la corsia di destra. Non si tratta di una bagarre di natura fisica bensì tattica. Matteo Darmian insidia, infatti, Denzel Dumfries per una maglia dal primo minuto. Il jolly italiano è in vantaggio sull’olandese.