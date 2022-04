Juventus-Inter è la partita di Inzaghi: il tecnico deve dimostrare la reazione

Juventus-Inter è una gara in cui anche Inzaghi è chiamato a una svolta. Anzi, lui per primo deve essere il motore di una rinascita della sua squadra. Serve che dimostri di poter tenere ancora le redini.

ANCHE IL MISTER – Juventus-Inter si presenta come la partita da dentro o fuori per il campionato nerazzurro. O qualcosa di molto simile. Questo chiama anche Inzaghi a dare tutto. O almeno qualcosa, visto quanto poco il tecnico ha messo nella sua squadra negli ultimi mesi. Insomma, la sfida di Torino è un esame anche per lui. Forse, per certi versi, persino l’ultimo.

RIPRENDERE IL CONTROLLO – Il problema è il trend. L’Inter del 2022 è percepita come sempre uguale. Lo stesso gioco, e infatti gli stessi problemi. Ci possono essere state variazioni, ma la mano del tecnico, così forte nei primi mesi, è parsa mollare le briglie. Troppo. Come per un eccesso di fiducia negli uomini e in quanto costruito. Un fatto che nemmeno la siccità improvvisa di punti raccolti ha cambiato. Con la Juventus Inzaghi ha una grossa occasione. Difficile, certo. Ma può dimostrare di saper riprendere le redini proprio quando sembrava aver totalmente perso il controllo.

Già contro la Fiorentina Inzaghi ha avuto tempo di pensare e preparare qualche mossa specifica. Che non è arrivata, e infatti la gara è stata identica alle ultime. La situazione chiama, anzi esige un cambiamento. E il tecnico deve esserne il motore. Ha avuto tempo, ha potuto valutare la situazione generale e prepare sé stesso e i suoi giocatori. Con la Juventus serve una svolta. E deve arrivare in primis dalla panchina.