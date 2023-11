Juventus-Inter, Inzaghi ha già le idee chiare: nuova difesa! − SM

Mancano quattro giorni a Juventus-Inter, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, nonostante manchi ancora un po’, sembra già avere le idee chiare sull’undici da schierare all’Allianz Stadium.

ULTIME − Cresce l’attesa per Juventus-Inter. Simone Inzaghi non può ancora preparare in maniera concreta la partitissima di domenica sera, vista l’assenza di alcuni nazionali. Oggi i primi rientri, con il raduno completo previsto per venerdì. Intanto, secondo i colleghi di Sport Mediaset, l’undici interista anti Juventus è già comunque nella testa del mister piacentino. In difesa, scelte obbligate, viste le assenze contemporanee di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Al loro posto, dentro Matteo Darmian e Stefan de Vrij. L’olandese giocherà centrale con Francesco Acerbi dirottato a sinistra. In regia, nessun problema per Hakan Calhanoglu. Mentre in attacco, c’è la Thu-La: Thuram-Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.