Juventus-Inter, dubbio Bastoni: a rischio la sua presenza tra i titolari – Sky

Intervenuto in collegamento a Sky Sport24, Matteo Barzaghi ha riportato importanti novità di formazione in vista di Juventus-Inter. Sembra infatti che ci siano problemi di salute per Alessandro Bastoni.

RISCHIO BASTONI − Il giornalista Matteo Barzaghi ha riportato le ultime novità di formazione prima di Juventus-Inter. Da ciò che è merso, sembra infatti che ci siano problemi di salute per Alessandro Bastoni: «Allenamento completato non da molto adesso la squadra riposa, e poi oltre alla conferenza stampa di Simone Inzaghi ci sarà la partenza per Torino. L’ultima notizia è che Alessandro Bastoni ha qualche line di febbre e quindi è in dubbio. Partirà comunque con la squadra, perché è in recupero, però è in dubbio la sua presenza dall’inizio. Per questo, diventano tre giocatori a contendersi due posti De Vrij, Acerbi e Bastoni, con Skriniar punto fermo della difesa. Il dubbio comunque era in difesa e c’è lo teniamo in difesa. Domani si capirà se Bastoni potrà partire o no titolare, fermo restando che rimane a disposizione di Inzaghi. Per il resto i punti fermi sono il centrocampo, con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e un Brozovic recuperato che dovrebbe essere convocato. Sulle fasce dove Inzaghi ha più opzioni, dovrebbero giocare Dumfries e Dimarco. In attacco, senza Lukaku, ci sono Dzeko e Lautaro Martinez, con Correa come opzione a gara in corso. Lautaro che ha segnato tre volte in carriera contro la Juve, che è la squadra contro cui ha vinto due trofei ma è quella contro cui ha anche perso di più».