Juventus-Inter si decide in mezzo: attenzione all’esuberanza dei ‘giovani’

Una delle chiavi di Juventus-Inter saranno i duelli in mezzo al campo. La squadra di Inzaghi dovrà fare attenzione all’esuberanza dei giovani in campo agli ordini di Allegri

ATTENZIONE – Sul risultato finale della sfida fra Juventus ed Inter peseranno non poco i duelli in mezzo al campo. I nerazzurri, agli ordini di Inzaghi, schiereranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan: tutti e tre attraversano, probabilmente, il loro miglior momento di forma, come dimostrato dal recente rendimento della squadra e dai gol decisivi messi a segno nelle ultime settimane. Di contro, Allegri, vista anche l’emergenza infortuni, dovrebbe affidarsi ai “suoi giovani”: spazio quindi per Miretti, Fagioli in un centrocampo che dovrebbe comprendere anche Locatelli. E proprio dai ragazzi bianconeri che l’Inter dovrebbe guardarsi: i motivi sono semplici.

ESUBERANZA – Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, da quando sono entrati nelle rotazioni della Juventus, hanno portato entusiasmo e voglia di stupire. Elementi che il pubblico bianconero ha apprezzato particolarmente: la presenza dei due giovani calciatori nell’11 titolare può infiammare il pubblico di casa, di solito “poco vocale”. Inoltre, al netto della poca esperienza ad altissimo livello, sia Miretti che Fagioli hanno fatto vedere cose interessanti quando chiamati in causa, soprattutto l’ex Cremonese, match-winner contro il Lecce ed autore di una buona prova contro il PSG. I calciatori dell’Inter dovranno essere bravi a “gestire” le fiammate bianconere cercando, al contempo, di far pesare la maggior esperienza e tasso tecnico.