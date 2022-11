Juventus-Inter, Brozovic recuperato. Un solo ballottaggio in difesa – Sky

In collegamento diretto da Appiano Gentile l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha parlato del rientro di Marcelo Brozovic e della probabile formazione dell’Inter per il match contro la Juventus. Il ballottaggio è solo uno e riguarda il reparto difensivo.

DUE GIORNI PER TORINO – Il match più importante di questa prima parte di stagione per l’Inter si avvicina, la tensione sale in vista della Juventus. L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha parlato così dei nerazzurri e di Brozovic: «La notizia di oggi è che Brozovic è completamente recuperato per la partita contro la Juventus. Ha fatto l’ultimo allenamento interamente con la squadra, compresa la partitella, quindi va verso la convocazione. Inzaghi deciderà quanto utilizzarlo. Non c’è fretta di farlo rientrare, Calhanoglu ha dato equilibrio e geometrie alla squadra. Mkhitaryan e Barella hanno dato inserimenti e gol, perciò forzare non porterebbe a nulla di positivo. Brozovic è molto importante, ma rientrerà in maniera graduale».

UN BALLOTTAGGIO – Matteo Barzaghi ha poi fatto il punto sulle scelte di formazione per Juventus-Inter, dubbi di Inzaghi compresi: «Per quanto riguarda la formazione, l’unico ballottaggio è in difesa, ma Acerbi sembra in vantaggio su de Vrij. Il resto sarà la formazione tipo delle ultime settimane con la coppia Lautaro-Dzeko in attacco».