Brambati: «Juventus-Inter? Importante per un’altra! Nerazzurri competitivi»

Massimo Brambati ha analizzato la giornata di Serie A che sta per iniziare. Caratterizzata dal big match Juventus-Inter. Che però, secondo l’ex giocatore, non è la gara decisiva della giornata. Di seguito le sue parole sulle frequenze di TMW Radio.

GARA IMPORTANTE – Massimo Brambati ha fatto il punto sulla giornata di Serie A che sta per iniziare. Con il big match di domenica Juventus-Inter. Queste le sue parole: «Per me è una giornata importante non per Juventus e Inter ma per il Napoli. Dovesse vincere a Bergamo darebbe un bello scossone al campionato. La Juventus non sarà mai nel giro Scudetto, i nerazzurri possono rientrarci perché hanno un organico competitivo per lottare con Milan e Napoli».