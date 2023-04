Juventus-Inter, Allegri recupera tanti giocatori importanti: le ultime

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, recupererà tanti giocatori importanti in vista del match di Coppa Italia contro l’Inter.

JUVENTUS-INTER – Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, la Juventus per la partita di Coppa Italia, in programma domani contro l’Inter, recupererà tanti giocatori importanti. Uno di questi è Adrien Rabiot, squalificato con il Verona, che sarà certamente titolare. In campo anche Angel Di Maria. Ci sarà Dusan Vlahovic. Da vedere se ci saranno notizie riguardanti Federico Chiesa da parte di Massimiliano Allegri alle 14 al termine dell’allenamento. Sarà dunque una squadra bianconera iniziale completamente diversa rispetto a quella contro la compagine scaligera. In porta ci sarà Mattia Perin che è l’estremo difensore di Coppa Italia. Da vedere se ci sarà dall’inizio anche Alex Sandro. Per il resto, in campo dal 1′ gli uomini migliori bianconeri a disposizione di Allegri.

Fonte: Sky Sport