Juventus-Inter 2-4, Perisic fa impazzire l’Olimpico, soprattutto gli avversari!

Terminano anche i primi quindici minuti del tempo supplementare di Juventus-Inter, dopo i novanta terminati in pareggio (vedi report). Risultato di 2-4 in favore dei nerazzurri.

Perisic come Vlahovic, anzi meglio! Fine primo supplementare

Juventus e Inter scendono in campo per i primi quindici minuti del primo tempo supplementare. Risultato di 2-4 in favore dei nerazzurri dopo una rimonta pazzesca. In questa prima fase le due squadre inizialmente si studiano, poi è l’Inter a prendere il sopravvento all’interno dell’area di rigore: de Vrij viene atterrato all’interno dell’area di rigore proprio dal connazionale Matthijs de Ligt. Dal dischetto va Ivan Perisic che non sbaglia e spiazza Mattia Perin. Ma l’Inter non molla mai, così dopo appena tre minuti di gioco l’esterno croato trova addirittura la doppietta personale.

JUVENTUS 2 – 3 INTER

MARCATORI: 6′ Barella, 50′ Morata, 52′ Vlahovic, Calhanoglu 80′, Perisic 99′

JUVENTUS (4-4-2): 36 Perin; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C), 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 25 Rabiot, 20 Bernardeschi; 10 Dybala, 7 Vlahovic.

A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio; 5 Arthur, 9 Morata, 17 Luca Pellegrini, 18 Kean, 19 Bonucci, 24 Rugani, 27 Locatelli, 38 Aké, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Miretti.

Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 88 Caicedo, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi