Juventus-Inter 2-4, ottava (Coppa Italia) meraviglia! Contro rimonta da urlo

Juventus-Inter, termina anche il secondo tempo supplementare! L’Inter si aggiudica la settantacinquesima edizione della Coppa Italia, per un totale di otto. Decisiva la doppietta di Ivan Perisic nel primo tempo supplementare (vedi QUI) per il 2-4 finale.

JUVENTUS-INTER 2-4, CONTRO RIMONTA PERISIC. COPPA ITALIA È NOSTRA!

JUVENTUS-INTER TERMINA SUL PUNTEGGIO DI 2-4, QUESTO VUOL DIRE CHE I NERAZZURRI SI AGGIUDICANO LA COPPA ITALIA 2021-22! Decisiva la doppietta di Ivan Perisic nel primo tempo supplementare. Nel secondo tempo l’Inter gestisce il risultato e il vantaggio di due gol, che di fatto tagliano le gambe ai bianconeri allenati da Massimiliano Allegri (espulso nel primo tempo supplementare). La settantacinquesima edizione della Coppa Italia è nerazzurra, ed è stata vinta con merito dai ragazzi allenati da mister Simone Inzaghi nonostante i primi minuti del secondo tempo sia stati caratterizzati da tanta confusione. Inzaghi è riuscito a riprendere la partita grazie ai suoi cambi, ma soprattutto i ragazzi, che non hanno mai perso la testa e sono rientrati in gioco con gran merito, portando a casa anche questo trofeo dopo la Supercoppa Italiana. Per la Juventus quest’anno non c’è storia.

JUVENTUS 2 – 4 INTER

MARCATORI: 6′ Barella, 50′ Morata, 52′ Vlahovic, Calhanoglu 80′, Perisic 99′ – 102′

JUVENTUS (4-4-2): 36 Perin; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C), 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 25 Rabiot, 20 Bernardeschi; 10 Dybala, 7 Vlahovic.

A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio; 5 Arthur, 9 Morata, 17 Luca Pellegrini, 18 Kean, 19 Bonucci, 24 Rugani, 27 Locatelli, 38 Aké, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Miretti.

Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 88 Caicedo, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi