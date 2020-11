Irrati arbitro di Sassuolo-Inter: due precedenti nella scorsa stagione

Condividi questo articolo

Massimiliano Irrati

Irrati sarà l’arbitro di Sassuolo-Inter, partita della nona giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pistoia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match di Reggio Emilia.

I PRECEDENTI – Sassuolo-Inter sarà la quindicesima partita per Massimiliano Irrati come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto nella prima stagionale della stagione 2013-2014, il terzo turno preliminare di Coppa Italia. Senza difficoltà la vittoria, datata 18 agosto 2013, per 4-0 contro il Cittadella, avviata da un rigore con annessa espulsione dell’ex Simone Pecorini. Il bilancio generale dice otto vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.

2019-2020 – Sassuolo-Inter sarà la prima stagionale dei nerazzurri con Irrati arbitri. Nello scorso campionato due partite, una nel girone d’andata e l’altra in quella di ritorno. L’1 dicembre 2019 aveva diretto il successo di misura (2-1) contro la SPAL al Meazza, con doppietta di Lautaro Martinez, valso la vetta della classifica. A seguire, dopo il lockdown, un pareggio per 2-2 al Bentegodi contro il Verona. Nel match, giocato giovedì 9 luglio, da segnalare come Sofyan Amrabat, centrocampista all’epoca ancora gialloblù, sia stato graziato per tre volte dal secondo giallo dopo essere stato ammonito per un testa contro testa con Borja Valero in chiusura di primo tempo.