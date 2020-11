Sassuolo-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 9Âª giornata

SERIE A – 9ª giornata

Sabato 28/11/2020 ore 15:00 Probabili formazioni Sassuolo-Inter

SASSUOLO INTER (4-2-3-1) (3-5-2) 47 CONSIGLI (C) HANDANOVIC 1 17 MULDUR SKRINIAR 37 21 CHIRICHES DE VRIJ 6 31 G. FERRARI BASTONI 95 6 ROGERIO DARMIAN 36 73 LOCATELLI BARELLA 23 8 M. LOPEZ VIDAL 22 25 D. BERARDI (C) GAGLIARDINI 5 10 DJURICIC PERISIC 14 7 BOGA LAUTARO MARTINEZ 10 18 RASPADORI A. SANCHEZ 7 Allenatore R. DE ZERBI A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN SASSUOLO-INTER

PANCHINA 63 TURATI (GK) (GK) F. STANKOVIC 35 2 MARLON (GK) RADU 97 4 MAGNANELLI HAKIMI 2 5 AYHAN R. LUKAKU 9 13 PELUSO SENSI 12 14 OBIANG RANOCCHIA 13 22 TOLJAN YOUNG 15 23 H. TRAORÉ ERIKSEN 24 30 ODDEI D’AMBROSIO 33 68 BOURABIA L. MORETTI 42 77 KYRIAKOPOULOS VEZZONI 46 91 SCHIAPPACASSE BROZOVIC 77 INDISPONIBILI

9 CAPUTO (infortunio)

16 RICCI (infortunio)

19 ROMAGNA (infortunio)

27 HARASLIN (infortunio)

92 DEFREL (infortunio) 8 VECINO (infortunio)

11 KOLAROV (Coronavirus)

27 PADELLI (Coronavirus)

44 NAINGGOLAN (infortunio)

99 PINAMONTI (infortunio) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI – – ULTIME NOTIZIE

Qualche dubbio di troppo per De Zerbi, che come terzino destro potrebbe lanciare Toljan. Traoré si candida per una maglia da titolare per conferire più equilibrio all’assetto iper-offensivo che al momento prevede Djuricic trequartista. Sarà 4-3-3? Conte sta pensando di far rifiatare Lukaku in favore di Sanchez dal 1′, per il resto i dubbi sono pochi. Nelle rotazioni potrebbe entrare uno tra Barella e Gagliardini, ma Brozovic, Eriksen e Sensi non danno garanzie dall’inizio per motivi diversi.