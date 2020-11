Precedenti Sassuolo-Inter, emiliani avanti: Milito 2013 e le lacrime di gioia

Sassuolo-Inter si giocherà oggi alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma al Mapei Stadium è valida per la nona giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contro gli emiliani.

I PRECEDENTI – Sassuolo-Inter di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 15 tra le due squadre. In casa dei neroverdi sarà invece la partita numero 8. Nei precedenti a Reggio Emilia l’Inter ha raccolto 3 vittorie e 4 sconfitte. Nell’ultima sfida giocata al Mapei Stadium il 20 ottobre 2019 la squadra di Antonio Conte ha vinto per 4 a 3. In una gara ricca di colpi di scena i nerazzurri si portarono subito in vantaggio con Lautaro Martinez al 2′. Del solito Domenico Berardi al 18′ il pareggio. Una doppietta di Romelu Lukaku e un altro gol del Toro sembravano aver chiuso il match, ma Filip Đuričić e Jeremie Boga riaprirono la sfida regalando un finale palpitante.

I PRECEDENTI CURIOSI – Sassuolo-Inter negli ultimi anni è stata sempre una sfida complicata con i nerazzurri e il bilancio contro gli emiliani parla chiaro. Tanti gli episodi curiosi legati alle sfide contro i neroverdi, ma oggi torniamo all’esordio e alla prima sfida tra le due squadre: il 22 settembre 2013. L’Inter guidata da Walter Mazzarri si impose infatti con un netto 7 a 0, ma a far notizia fu il ritorno in campo e soprattutto al gol di Diego Milito autore di una doppietta nel finale. L’attaccante argentino infatti rientrava dopo il lungo infortunio e la maledetta notte di San Valentino contro il Cluj. Dalle lacrime amare del 14 febbraio a quelle di gioia il Principe nerazzurro regalò altre emozioni ai tifosi nerazzurri in quella che è la sua ultima stagione con la maglia dell’Inter. In quella che rimane una delle migliori prestazioni dell’anno e mezzo dell’ex tecnico nerazzurro andarono a segno Rodrigo Palacio, Saphir Taider, Ricky Alvarez ed Esteban Cambiasso. Autore di un autogol Raffaele Pucino. Di seguito la sintesi di quel Sassuolo-Inter nel video pubblicato sul proprio account YouTube dallo stesso club nerazzurro: