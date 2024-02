Inzaghi va sul sicuro anche in Roma-Inter: ecco la probabile formazione

Inzaghi sa che il difficile inizia adesso e la probabile formazione per Roma-Inter è forse l’unica possibile. Le decisioni da prendere prima della partenza per la Capitale sono anche meno del solito per via dell’ultimo infortunio. Difficile attendersi sorprese nel giro di quarantott’ore

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter è pronta a iniziare il suo “secondo” campionato. Il più impegnativo. Quello successivo al Derby d’Italia vinto a Milano contro la Juventus, che insegue a distanza di quattro punti e con una partita in più. La prima tappa di questa Serie A 2.0 è a Roma, in casa giallorossa. E per l’occasione Simone Inzaghi non sembra avere grossi dubbi su chi schierare. L’assenza dell’ex Davide Frattesi in Roma-Inter modifica i piani solo negli avvicendamenti previsti dalla panchina. Più spazio per Davy Klaassen ma non da titolare. Perché l’ex Henrikh Mkhitaryan per Inzaghi non si tocca. Per il resto, squadra che vince non si cambia. E stesso dubbio che va avanti da settimane ma non si scioglie subito: Denzel Dumfries è ormai recuperato ma Matteo Darmian è ancora favorito come titolare da quinto destro di centrocampo. Altre quarantott’ore di riflessioni in arrivo. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Roma-Inter in Serie A, in attesa di nuovi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Roma-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.