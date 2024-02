Smalling e non solo, 3 rientri e uno dall’estero per Roma-Inter − Sky

Smalling ha svolto allenamento al completo con la Roma in mattinata e ci sarà sabato per la partita contro l’Inter. Ma per De Rossi altre quattro buone notizie.

ULTIMISSIME − Angelo Mangiante, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, ha aggiornato sulla Roma che sabato sfiderà l’Inter. Il suo punto: «Allenamento appena terminato e notizie positive per De Rossi: Smalling pienamente recuperato e sarà convocato. In panchina avrà Renato Sanches, Aouar, Bove e Azmoun. Quest’ultimo torna dalla Coppa d’Asia perché l’Iran è stato eliminato». La partita si disputerà sabato alle 18 allo stadio Olimpico. I nerazzurri vanno a caccia della conferma, dopo la grande vittoria contro la Juventus domenica scorsa.