Inzaghi senza Bastoni, in campo ancora Dimarco? C’è anche un’alternativa – CdS

Inzaghi dovrà far fronte, anche per questa giornata, alla squalifica di Alessandro Bastoni. Secondo il Corriere dello Sport, come contro il Napoli, Dimarco dovrebbe sostituirllo, ma c’è anche un’alternativa.

PER BASTONI – Inzaghi, come al Maradona, per questa giornata di campionato dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni. Il vuoto dovrebbe essere coperto ancora da Federico Dimarco, protagonista di un’ottima prestazione contro il Napoli, e domani dovrà vedersela con Berardi. Come alternativa ci sarebbe D’Ambrosio, ma che ha sempre giocato al posto di de Vrij, con lo spostamento di Skriniar al centro. Inzaghi, comunque, sembrerebbe non essere intenzionato a cambiare più di un elemento in difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno