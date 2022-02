Barella prende il posto di Brozovic a centrocampo, ma chi sarà il terzo? – CdS

Barella torna in campo, sarà chiamato a sostituire subito Brozovic. Secondo il Corriere dello Sport, due dubbi a centrocampo per Simone Inzaghi.

DUE DUBBI – Barella torna a disposizione a centrocampo dopo l’assenza in UEFA Champions League contro il Liverpool. Il centrocampista italiano è chiamato subito a sostituire Marcelo Brozovic davanti la difesa, assente (per squalifica) per la seconda volta in stagione. Tutto lascia credere che a prendere il suo posto sia proprio lui, come peraltro è avvenuto in ogni occasione che Brozovic è stato sostituito. Anche Hakan Calhanoglu darà una mano all’italiano in cabina di regia, ma il dubbio resta sul ruolo del terzo centrale: Vida è reduce da una gara dispendiosa contro il Liverpool, ecco perché potrebbe toccare a Roberto Gagliardini. Il secondo dubbio a centrocampo riguarda l’esterno destro, perché vero che Dumfries è in un ottimo momento fisico e tecnico, ma potrebbe aver bisogno di rifiatare: pronto Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno