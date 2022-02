VIDEO – Juventus-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Torino, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



NUOVA FRENATA – Juventus-Torino 1-1 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. La Juventus fa lo stesso risultato di Bergamo, ma stavolta si fa rimontare e non può certo essere soddisfatta. Comincia meglio il Torino con dieci minuti di fuoco e un salvataggio di Wojciech Szczesny su cross dal fondo di Josip Brekalo, ma alla prima azione i bianconeri passano. Lo fanno al 13′, con un corner di Juan Guillermo Cuadrado sul secondo palo dove di testa mette dentro Matthijs de Ligt. Secondo gol in un derby per l’olandese, su gentile concessione di Vanja Milinkovic-Savic che non esce e copre male il suo palo. Da lì però la Juventus più o meno non crea più, anche se il Torino non appare pericoloso. Dopo l’intervallo non c’è Luca Pellegrini, infortunatosi come Daniele Rugani nel riscaldamento, a inizio ripresa stessa sorte capita a Paulo Dybala. Al 62′ Brekalo va via a Cuadrado, cross al centro dove Alex Sandro buca e in girata Andrea Belotti pareggia. Il capitano granata non segnava dal 30 ottobre, complice un lungo infortunio. L’ex Rolando Mandragora va vicino a capovolgere il risultato poco dopo, con un sinistro a effetto fuori di poco. E stavolta il finale non presenta sussulti come avvenuto tante volte (tutte a favore della Juventus) negli ultimi anni.

Video con gli highlights di Juventus-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.