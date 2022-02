Serie A, alla vigilia di Inter-Sassuolo altri tre anticipi e col Milan: le partite

Alla vigilia di Inter-Sassuolo il sabato di anticipi farà capire ai nerazzurri se ci sarà la possibilità di un controsorpasso sul Milan domani. I rossoneri, però, saranno impegnati sul campo della Salernitana fanalino di coda. Ecco il programma della ventiseiesima giornata di Serie A dopo l’1-1 nel derby di Torino di ieri.

Sampdoria-Empoli sabato 19 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Roma-Verona sabato 19 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Milan sabato 19 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Fiorentina-Atalanta domenica 20 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Venezia-Genoa domenica 20 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Sassuolo domenica 20 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Udinese-Lazio domenica 20 febbraio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Napoli lunedì 21 febbraio ore 19 – diretta streaming DAZN

Bologna-Spezia lunedì 21 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Juventus-Torino 1-1 13′ de Ligt, 62′ Belotti (T)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 55

Inter 54 *

Napoli 53

Juventus 47 °

Atalanta 44 *

Lazio 42

Roma 40

Fiorentina 39 *

Verona 36

Torino 33

Empoli 31

Sassuolo 30

Bologna 28 *

Spezia 26

Udinese 24 **

Sampdoria 23

Venezia 21 *

Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana 13 (-1) **

° una partita in più

* una partita in meno

** due partite in meno