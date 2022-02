Vieri: «Inter, le mezze palle si segnano! Anfield? Bagaglio di crescita»

Christian Vieri, sulla sua Bobo Tv, ha parlato della sconfitta dell’Inter contro il Liverpool. L’ex bomber nerazzurro ha tirato le orecchie agli attaccanti. Poi una battuta sulla gara ad Anfield

MEZZE PALLE − Vieri sulle occasioni non sfruttate dai nerazzurri col Liverpool: «Inter molto bene ma quando si arriva a certi livelli devi avere esperienza. Quando il Liverpool soffre, che ha due centrali fortissimi, una mezza palla e ti fa gol. E’ difficile giocare contro di loro. L’Inter ha giocato bene, ha fatto vedere il suo calcio. Grande percorso e grande gara con i Reds ma le mezze palle le devi segnare. Mane così così però gli inglesi sono molto affiatati con Klopp. Volevamo il gol dell’Inter, non è arrivato. In trasferta sarà dura ma anche se l’Inter perde ed esce, Anfield è un bagaglio importante e positivo di crescita».