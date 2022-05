Inzaghi, scelta fatta contro la Juventus in caso di forfait di Bastoni – CdS

L’Inter ha vinto in rimonta 4-2 contro l’Empoli venerdì a San Siro e ora attende il risultato del Milan a Verona. La concentrazione però è sicuramente sul match di mercoledì contro la Juventus che mette in palio la Coppa Italia. Da capire se ci sarà Bastoni, ma Inzaghi e il suo staff hanno già pronto il sostituto.

SCELTA – L’Inter attende con ansia mercoledì sera quando all’Olimpico di Roma verrà messo in palio il secondo trofeo dell’anno dopo la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia. Contro la Juventus, Inzaghi e il suo staff dovranno capire se dal primo minuto sarà a disposizione Alessandro Bastoni (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport però, in caso di forfait del centrale mancino, non ci sarebbe panico dalle parti di Appiano Gentile. Anzi. Il tecnico dell’Inter infatti avrebbe già pronta la soluzione che ha un nome e un cognome: Federico Dimarco. Il numero 32 nerazzurro ha giocato contro Bologna, Udinese ed Empoli tre partite consecutive da titolare dimostrandosi affidabile e rivelandosi un’arma devastante con i suoi inserimenti da dietro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti