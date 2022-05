Bastoni recupera per la finale di Coppa Italia? La tabella di marcia – CdS

L’Inter si allena ad Appiano Gentile in vista della finalissima di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì alle 21 all’Olimpico di Roma. In quella partita ci sarà da capire se sarà a disposizione Alessandro Bastoni dal primo minuto.

SENSAZIONI – L’Inter ha vinto 4-2 contro l’Empoli in rimonta venerdì con i nerazzurri che ora mettono pressione al Milan, impegnato questa sera contro il Verona al Bentegodi. La concentrazione però è già sulla finale di Coppa Italia. Mercoledì all’Olimpico infatti l’Inter affronta la Juventus nell’ultimo atto della coppa nazionale con la volontà di alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno. Inzaghi e il suo staff però hanno un grande dubbio: ci sarà Alessandro Bastoni? Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, le giornate decisive per capire se ci sarà oppure no saranno oggi e domani. La previsione è che, dopo aver intensificato il lavoro una volta smaltito il problema al polpaccio, tra oggi e domani Bastoni torni ad allenarsi con la squadra. Se così sarà allora le chance di vederlo in campo mercoledì sono concrete.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti