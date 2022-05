Juventus-Inter, Lautaro Martinez intoccabile. Chi al suo fianco? – CdS

L’Inter ha vinto 4-2 in rimonta contro l’Empoli e ora attende il risultato di Verona-Milan di questa sera. Intanto però la concentrazione dei nerazzurri è su mercoledì e la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Chi giocherà in attacco?

SCELTE – L’Inter doveva vincere per mettere pressione al Milan impegnato questa sera al Bentegodi contro il Verona. I nerazzurri però pensano già alla prossima, cruciale partita: la finale di Coppa Italia di mercoledì all’Olimpico di Roma contro la Juventus. Simone Inzaghi dovrà scegliere con cura i suoi uomini anche se, soprattutto in attacco, le scelte sembrano essere fatte. Se a Lautaro Martinez è impossibile rinunciare visto il suo stato di forma, rispetto all’Empoli, secondo il Corriere dello Sport, cambierà il suo partner: non più Joaquin Correa ma Edin Dzeko. Il bosniaco non vive il suo miglior momento, non è al top della condizione ma ha esperienza e colpi per incidere in una partita secca come una finale. Correa ha avuto le sue chance per convincere Inzaghi e il suo staff ma in Coppa dovrebbe tornare il tandem considerato titolare dal tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti