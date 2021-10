Inzaghi salta del tutto Empoli-Inter: ‘debutto’ in nerazzurro per Farris

Inzaghi salterà Empoli-Inter per squalifica (vedi articolo). Domani al Castellani, nel turno infrasettimanale di Serie A, di fatto ci sarà un nuovo debutto in nerazzurro: quello del suo vice Farris.

PRIMA VOLTA – A guidare l’Inter contro l’Empoli ci sarà Massimiliano Farris. L’ex difensore è l’allenatore in seconda storico di Simone Inzaghi, più volte l’aveva sostituito in panchina ai tempi della Lazio. Ora toccherà a lui guidare la squadra al Castellani, domani alle ore 20.45 nella decima giornata di Serie A. Una novità quindi per i nerazzurri, dato che si tratta della prima squalifica per Inzaghi. Come noto, il tecnico ha ricevuto il cartellino rosso dall’arbitro Maurizio Mariani per aver lanciato in campo una pettorina in campo al momento della review al VAR del rigore di Inter-Juventus. Un gesto che il Giudice Sportivo ha punito con una giornata: Inzaghi tornerà in panchina per Inter-Udinese domenica alle ore 12.30. Nel frattempo lo sostituirà Farris, presumibilmente anche nelle interviste del dopogara di Empoli-Inter (oggi niente conferenza stampa).