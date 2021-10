Cruciani: «Rigore Inter-Juventus? La morte del calcio, una farsa!»

Cruciani spara a zero contro l’arbitro Mariani e il VAR Guida per il rigore concesso allo scadere di Inter-Juventus per il contrasto fra Dumfries e Alex Sandro. Il giornalista, nel corso di Tiki Taka su Italia 1, boccia la decisione presa al monitor.

ERRORACCIO – Giuseppe Cruciani vede Inter-Juventus condizionata: «Il rigore? È la morte del calcio questa. È un contrasto in area, non è vero che li danno perché la stessa situazione si è vista in Roma-Napoli. C’è un’interpretazione della regola che a seconda dell’arbitro e del VAR viene data: se un rigore del genere viene dato scarnificando l’azione è la fine del calcio. È un rigore farsa. Che vuol dire Simone Inzaghi dicendo che la Juventus non avrebbe mai segnato? Vero, lo sviluppo che la partita non faceva pensare certamente a un gol della Juventus, ma è una frase assurda».