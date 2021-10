Cassano: «Inter male, si è allineata alla Juventus. Inzaghi mi ha deluso!»

Inzaghi è oggetto delle critiche di Cassano per il modo in cui ha affrontato la Juventus nel derby d’Italia. L’ex fuoriclasse ha commentato la partita a Bobo TV, su Twitch.

PRESTAZIONE DELUDENTE – Antonio Cassano analizza in modo severo l’Inter di Simone Inzaghi dopo la sfida con la Juventus: «Ho visto una partita bruttissima. L’Inter è andata in vantaggio con un gol casuale, un tiro che doveva andare fuori, Manuel Locatelli l’ha deviata sulla traversa e Edin Dzeko è stato lesto a fare gol. Non mi sono piaciute le due squadre. Dalla Juventus me lo posso aspettare. Ma chi mi ha impressionato in negativo è l’Inter. Dalla partita con la Lazio e ieri ha fatto ancora peggio, non mi ha dato un’idea di quello che io mi aspetto dall’Inter di Inzaghi. Non ha giocato bene. Se hai la fortuna di andare in vantaggio, non devi mai prendere gol. Gioca, falli venire fuori per poi riparti. Ho grande stima di Inzaghi, ma non mi è piaciuta l’Inter. Ho visto Manchester United-Liverpool e ho notato la differenza tra queste due squadre e il derby d’Italia. È stata meglio Leeds-Wolverhampton. Non mi è piaciuto niente. Sono più deluso dall’Inter, perché si è allineata a fare quello che fa la Juventus. Inzaghi nelle prime partite mi ha fatto vedere qualcosa. In queste ultime due mi ha deluso. La stima però rimane immensa».