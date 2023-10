Inzaghi ritrova l’Inter: verso Torino con la certezza delle alternative – Sky

Ritornano i calciatori dell’Inter ad Appiano Gentile. Inzaghi nel pomeriggio potrà valutare tutte le alternative in vista della sfida contro il Torino.

ALTERNATIVE – Simone Inzaghi quest’oggi può finalmente sorridere di fronte al suo gruppo integro. Nel pomeriggio l’Inter sarà impegnata nel primo allenamento con l’organico al completo, dopo il ritorno dalle Nazionali anche degli ultimi nerazzurri. L’allenatore piacentino, dunque, può iniziare concretamente a preparare la sfida col Torino, guardando però alla stanchezza fisica e mentale dei suoi calciatori. Inzaghi, infatti, ha tanti fattori da analizzare nella scelta dei suoi undici titolari, considerando le numerose gare disputate finora, gli impegni con le Nazionali, e le prossime sfide in programma. Fra le certezze del tecnico nerazzurro c’è sicuramente Lautaro Martinez, al comando dell’attacco interista. L’argentino, fortunatamente poco utilizzato dall’Argentina, contro il Torino sarà probabilmente affiancato da Marcus Thuram. Le alternative offensive sono poche, visto l’infortunio di Marko Arnautovic e la condizione di Alexis Sanchez. Molteplici invece a centrocampo. Anche questa delle ampie opzioni è una sicurezza per Inzaghi, che potrebbe affidarsi a Davide Frattesi per far rifiatare Nicolò Barella. Tuttavia, si attende l’allenamento del pomeriggio per scoprire più da vicino le condizioni dei nerazzurri e, di conseguenza, qualche probabile scelta di formazione dell’Inter in vista dell’imminente trasferta di Torino.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi