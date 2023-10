Barzaghi: «Inter, umore mediamente buono! Uno su tutti al top»

L’Inter oggi ritrova anche i nazionali sudamericani ad Appiano Gentile nell’antivigilia della gara contro il Torino. Barzaghi commenta l’umore alla Pinetina

UMORE − Matteo Barzaghi commenta l’umore di Appiano Gentile per un’Inter nuovamente al completo (eccetto due): «Il programma di oggi vede il ritorno dei sudamericani. Adesso la squadra è al completo. Gli umori sono mediamente buoni, è stata una sosta che ha portato anche a soddisfazioni come per Pavard, che ha segnato due gol in nazionale con la maglia della Francia o Dumfries, il quale si è procurato il rigore decisivo per la vittoria della sua Olanda in Grecia. Un po’ di amaro in bocca per i sei italiani, invece, dopo la sconfitta contro l’Inghilterra».