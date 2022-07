Inzaghi recupera Gosens ma contro il Lione a sinistra schiera un altro: nuova alternativa

L’Inter tra poco meno di un’ora scenderà in campo a Cesena per sfidare in amichevole in Lione. Simone Inzaghi recupera come da previsione Robin Gosens, ma dalle formazioni ufficiali c’è un altro giocatore presente sulla fascia sinistra. Altra alternativa a disposizione del mister.

NUOVA ALTERNATIVA – Tutto pronto allo Stadio “Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena per l’amichevole tra Inter e Lione. Le alternative a disposizione di Simone Inzaghi non smettono mai di stupire. Sulla fascia sinistra in assenza di Valentino Lazaro ceduto al Torino e Robin Gosens che ha da poco recuperato dal problema alla coscia (ma è presente comunque in panchina), dal 1′ spicca il nome di Federico Dimarco. L’italiano torna a ricoprire il suo ruolo “naturale” di esterno a sinistra, a dimostrazione della sua grande duttilità. Un segnale da parte di mister Inzaghi che in quella posizione all’occorrenza può anche utilizzare Matteo Darmian, ruolo che ha ricoperto diverse volte.