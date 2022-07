Inter-Lione, Inzaghi stupisce con qualche sorpresa ma c’è una costante

Inter-Lione è l’amichevole che andrà in scena alle 20.30 al Manuzzi di Cesena. Inzaghi stupisce ancora con le sue scelte, partendo proprio dai pali dove si affida un po’ a sorpresa ad Onana (vedi formazioni ufficiali). La costante si chiama centrocampo

UNA COSTANTE – Inter-Lione è l’amichevole che andrà in scena alle 20.30 al Manuzzi di Cesena. Simone Inzaghi stupisce ancora con la formazione iniziale. Non c’è Samir Handanovic dal 1′ bensì André Onana. Robin Gosens parte dalla panchina nonostante abbia recuperato dall’infortunio (vedi articolo) così come Milan Skriniar. Rispetto al Lens cambia l’attacco con il ritorno dal 1′ di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku mentre la costante fissa si chiama centrocampo. Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu sono regolarmente presenti com’era successo anche con il Lens. Inzaghi non rinuncia mai ai tre centrocampisti in grado di dettare i tempi e dare equilibrio alla squadra.