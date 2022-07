Inter-Lione, formazioni ufficiali: Onana dal 1′, Skriniar no! Dimarco cambia ruolo

Inter-Lione tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo Stadio “Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena. Si tratta della quarta amichevole estiva stagionale per la squadra di Simone Inzaghi. La novità è André Onana titolare tra i pali. Il quinto sinistro, invece, è Federico Dimarco. Solo panchina per Milan Skriniar. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lione

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio (C), 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 37 Skriniar, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Lione, formazioni ufficiali: le scelte di Bosz

OLYMPIQUE LIONE (4-3-3): 1 Lopes; 27 Malo Gusto, 23 Thiago Mendes, 4 Lukeba, 3 Tagliafico; 24 Lepenant, 8 Aouar, 10 Paquetá; 20 Tete, 91 Lacazette, 7 Toko Ekambi.

A disposizione: 30 Pollersbeck, 35 Riou; 2 Diomandé, 9 Moussa Dembelé, 11 Kadewere, 12 Henrique Silva, 18 Cherki, 21 Damien Da Silva, 26 Barcola, 32 El Arouch.

Allenatore: Peter Bosz

