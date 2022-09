Inzaghi in emergenza a centrocampo! Altro giocatore in dubbio per Inter-Roma

Squadra in piena emergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic. Dopo Romelu Lukaku (vedi articolo), un altro giocatore è in dubbio per Inter-Roma. Ne ha parlato Simone Inzaghi in conferenza tampa (QUI).

EMERGENZA – Centrocampo praticamente da reinventare per Simone Inzaghi, che in conferenza stampa alla vigilai di Inter-Roma parla di un altro giocatore in dubbio per la sfida di domani: «A centrocampo ho delle difficoltà, perché ho Asllani, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Sono in quattro: tre inizieranno e uno entrerà, perché anche Gagliardini negli ultimi giorni non è riuscito ad allenarsi. Vediamo se potrà recuperare per andare almeno in panchina».