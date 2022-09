Lukaku in Inter-Roma: la scelta definitiva di Inzaghi dopo l’infortunio

Romelu Lukaku era in dubbio fino all’ultimo minuto per un possibile impiego in Inter-Roma, in programma domani alle 18. Simone Inzaghi in conferenza stampa (segui QUI il nostro live) ha chiarito la situazione.

LA SCELTA – Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma ha chiarito la situazione sull’attaccante belga: «Per quanto riguarda Romelu Lukaku c’è stato chiaramente un rallentamento, che ci toglie un giocatore importante. Lo staff sta lavorando nel migliore dei modi per recuperarlo, è passato un mese ma servirà ancora un po’ più di tempo».