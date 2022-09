Inter-Roma, Calhanoglu c’è ma a centrocampo Inzaghi ha una sola certezza – SM

Ancora diversi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Roma, in programma sabato 1 ottobre alle 18. Il reparto con più assenze, ovviamente, è il centrocampo dove secondo Sportmediaset c’è una sola sicurezza. Recuperato Hakan Calhanoglu.

A CENTROCAMPO – Simone Inzaghi (attualmente in conferenza stampa) ha ancora qualche dubbio di formazione soprattutto per quanto riguarda il centrocampo visto l’assenza di Marcelo Brozovic e il recupero di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio. Il turco è arruolabile, ma attenzione anche all’ex di turno Henrikh Mkhitaryan. L’unico sicuro del posto c’è Nicolò Barella, oltre Kristjan Asllani che però ha giocato poco fin qui. A sinistra confermato Federico Dimarco dopo l’ottima prestazione con la Nazionale, mentre a destra ci sarà Denzel Dumfries.