Inzaghi ha un solo dubbio dal 1′ per Lazio-Inter: già pronta l’alternativa – SM

Inzaghi dovrà decidere l’Inter anti-Lazio senza poter fare particolari prove alla vigilia. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, il dubbio di formazione è praticamente uno ma è già pronto il piano B

UN SOLO DUBBIO – Solita formazione per l’Inter, che si presenterà a Roma con l’undici-tipo. In attacco ci sarà Lautaro Martinez, sempre che torni in condizioni accettabili dal Sud America. Altrimenti avanti potrebbe esserci Ivan Perisic, con Federico Dimarco quinto mancino di centrocampo. Forse questo è l’unico dubbio di Simone Inzaghi in vista di Lazio-Inter di sabato. Da Sport Mediaset non arrivano novità sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, che a sua volta potrebbe stravolgere la formazione di Inzaghi (vedi articolo). Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi contro la Lazio.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Broozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.